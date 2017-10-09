Акция «Читатель – соавтор!» проходит в Псковской городской библиотеке

16:01, 09 октября 2017, ПАИ

К 125-летию Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке проходит акция «Читатель – соавтор!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе акции все посетители смогут ознакомиться с экспозицией выставки о жизни и творчестве выдающегося поэта, а также получить в подарок книгу Лины Кертман «Душа, родившаяся где-то. Марина Цветаева и Кристин, дочь Лавранса».

«Это издание является библиографической редкостью. Филолог Лина Кертман размышляет о судьбе Марины Цветаевой сквозь призму ее любимой книги», - отметили в учреждении.

Организаторы акции благодарят члена Европейской Академии Мариэтту Чудакову за присланные для псковских читателей книги.