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Общество

Акция «Читатель – соавтор!» проходит в Псковской городской библиотеке

К 125-летию Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке проходит акция «Читатель – соавтор!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе акции все посетители смогут ознакомиться с экспозицией выставки о жизни и творчестве выдающегося поэта, а также получить в подарок книгу Лины Кертман «Душа, родившаяся где-то. Марина Цветаева и Кристин, дочь Лавранса».

«Это издание является библиографической редкостью. Филолог Лина Кертман размышляет о судьбе Марины Цветаевой сквозь призму ее любимой книги», - отметили в учреждении.

Организаторы акции благодарят члена Европейской Академии Мариэтту Чудакову за присланные для псковских читателей книги.

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