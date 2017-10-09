РЕВИЗИЯ: Территория добра «Лесопилка»

17:27, 09 октября 2017, ПАИ

7 октября Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» устроила в приюте «Лесопилка» День открытых дверей. В этот день в гости к бездомным животным пришли десятки псковичей, для которых зоозащитники приготовили настоящий праздник доброты с концертной программой, конкурсами и угощениями. Познакомиться с обитателями зооприюта решила и корреспондент Псковского агентства информации.

Зов души

ПРОО «Зоозащита» – одна из старейших волонтёрских организаций Пскова наряду с АНЗО «Шанс». Бездомным животным эти объединения помогают исключительно за счёт собственных средств участников и пожертвований неравнодушных граждан. Несмотря на это зоозащитники уже несколько лет содержат в Пскове целых два пункта передержки, один из которых в минувшие выходные распахнул свои двери для горожан.

Приют «Лесопилка» расположен в Любятово, найти его оказалось сложно, но можно: достаточно приблизиться к Новгородской, 7, а там уже громкий собачий лай не даст ошибиться. Волонтёры и просто любители животных начали прибывать на праздник с самого утра, одни сразу же брали знакомых питомцев на прогулку, другие отправлялись на экскурсию по приюту, которую с удовольствием проводили работники «Зоозащиты».

Пункт передержки оказался по-домашнему уютным и сверкал чистотой: сразу видно, что волонтёры не один день потратили на подготовку праздника и благоустройство территории. Так как акция проводилась впервые, председатель ПРОО «Зоозащита», один из руководителей приюта «Лесопилка» Вера Короткова очень волновалась: вдруг что-нибудь пойдет не так. «Это первый раз, мы волнуемся, может что-то не очень получится, - поделилась она. – Мы гостеприимные хозяева, подготовили угощение. Очень старались, чтобы праздник понравился всем, особенно нашим животным».

Вера Короткова рассказала, что главная цель акции – именно помощь бездомным животным, которых в приюте порядка 60. Здесь живут, лечатся и пристраиваются брошенные и искалеченные взрослые собаки и кошки, подброшенные под двери приюта и найденные на улицах щенки и котята. В приюте содержатся даже «ручные курочки», которые, как заверила Вера Короткова, приносят «Зоозащите» пользу и несут поистине «золотые яички».

Причины отказа хозяев от несушек бывают разные, но всё сводится к одному: резать жалко, деть некуда. Так и оказываются пернатые в приютах, за которыми «по зову души» ухаживают волонтёры. К слову, это не единственные необычные обитатели приюта - недавно на «Лесопилке» жили два баклана, которых зоозащитники вылечили, выкормили и отпустили на волю.

«Не бойтесь брать животных из приюта!»

В День открытых дверей псковичи смогли познакомиться со всеми перечисленными обитателями «Лесопилки», и, как и в любой другой день, выбрать животное для себя. Вера Короткова уточнила, что животные отдаются только после тщательного «расследования» зоозащитников, которые должны быть уверены в том, что человек и питомец подходят друг другу.

И тому есть причины, ведь ни одно животное не оказывается в приюте просто так: сюда зачастую попадают избитые, измученные нерадивыми хозяевами животные в плачевном состоянии. Иногда под забором пункта передержки находят коробочки со щенками, порой даже породистыми. И все они испуганные, голодные и преданные человеком. Но если шансы пристроить щенков довольно большие, то со взрослыми собаками всё сложнее: не каждый готов взять в дом взрослое животное со сложившимся характером. Поэтому многие хвостатые живут на «Лесопилке» уже не первый год и все ещё ждут любящих хозяев.

«Не бойтесь брать животных из приюта, они великолепные! Вы посмотрите, какие они счастливые, ухоженные и красивые!» - обратилась Вера Короткова к пришедшим на праздник псковичам. Она обратила внимание, что на День открытых дверей многие псковичи пришли со своими питомцами, которых когда-то забрали с «Лесопилки» и ни разу не пожалели об этом.

Она выразила надежду, что кто-то найдёт себе в этот день настоящего друга и уйдёт из приюта не один, так и получилось: один из щенков приглянулся семье псковичей, а фотограф ПАИ решила забрать котёнка.

Хлеб и зрелища

Со всеми четвероногими и пернатыми гости праздника могли пообщаться: дети с удовольствием кормили и гладили псов, взрослые внимательно слушали волонтёров, рассказывающих о каждом обитателе «Лесопилки».

Кстати, в этот день все псы, вернее их жилища, были пронумерованы. Сделано это было для того, чтобы псковичи могли принять участие в голосовании и выбрать «Самого обаятельного», «Самого пушистого хвоста», «Самые добрые глаза», «Чудо-уши» и «Собаку-улыбаку».

Листовки для голосования раздавали на входе в приют коты «Солнышко» и «Людовик» - ростовые куклы. В конце праздника собаки-победители в каждой номинации получили заслуженные призы.

Зоозащитники не только презентовали «свою гордость» - питомцев, но и приготовили для гостей «хлеб и зрелища». В концертной программе были выступления вокальных и хореографических коллективов, а также представителей Клуба любителей спортивного собаководства «Счастливые пёсы», которые привезли на «Лесопилку» творческие номера с участием собак, которые тоже когда-то были бездомными.

Недалеко от сцены был накрыт шикарный осенний стол с самоварами и баранками, гости могли подкрепиться булочками, конфетами и другими угощениями от радушных хозяев этого уютного «дома». «Угощайтесь, мы очень рады, что вы к нам пришли», - не уставала повторять одна из создателей зооприюта.

Еще одной «изюминкой» Дня открытых дверей «Зоозащиты» стала выставка от псковской библиотеки, представившей интересную литературу о животных.

Но, естественно, никакие артисты и книжки не могли отвлечь псковичей от обитателей «Лесопилки». На протяжении всего дня не исчезала толпа возле вольера со щенками, которые обычно содержатся в крытом помещении, но по случаю праздника их выпустили на свежий воздух. Милые щенята никого не смогли оставить равнодушным, со всех сторон звучало: «Какая прелесть!», «Погладь его!», «А они большие вырастут?».

Не меньше была и очередь в щенячье-кошачье отделение, куда гостей запускали группами по три-четыре человека. В этом небольшом здании в полумраке находятся клетки с котятами и вольеры для щенков, а гостей встречает вальяжно разгуливающие по верхним полкам взрослые коты и кошки. Маленькие усатые, подобранные с городских улиц, всем видом давали понять, что очень хотят домой: одни карабкались по прутьям клеток, другие показывали свои способности, играя с плюшевыми мышками, третьи жалобно пищали. И все они пытались заглянуть в глаза посетителей, словно спрашивая: «А может, ты мой хозяин?»

Любовь и добро - городу

Однако, «Зоозащита» устроила мероприятие не только с целью найти любящих хозяев своим подопечным, но и для привлечения внимания к одной насущной проблеме, которую не разрешить уже несколько лет. Дело в том, что земля под приютом зоозащитной организации не принадлежит, более того, она выставлена на продажу.

Зоозащитники там «живут» уже 5 лет, но всё это временно, так как в любой день все собаки, кошки и курицы могут оказаться «за забором». Поэтому организация просит помощи у власть имущих и всех тех, кто может хоть как-то поспособствовать в решении вопроса. «Мы хотим существовать здесь, в этом хорошем месте. Сейчас это одна из самых красивых территорий микрорайона Любятово. Мы готовы приносить пользу, только нужно быть уверенными, что под нами есть почва», - пояснила Вера Короткова.

А место, и правда, уютное, красивое и очень нужное для города: псковичи могут приходить сюда семьями, учить детей взаимодействовать с животными (совершенно безопасно – все обитатели «Лесопилки» привиты и обработаны), отдыхать от трудовых будней в компании хвостатых.

«В это место вложено много любви и добра», - сказала Вера Короткова, и, вздохнув, добавила, что будет обидно его покидать.

* * *

Организаторы праздника уверены, что каждый, кто пришел в тот осенний день на «Лесопилку», сделал доброе дело, и подобные мероприятия «Зоозащита» планирует проводить регулярно. В этом прекрасном месте горожане могут обрести душевное спокойствие и найти преданного друга.

И хотя руководители приюта ничего не просят взамен, они всегда рады любой помощи: как волонтёрской, так и материальной. «Лесопилка» постоянно нуждается в стерильных перчатках, впитывающих одноразовых пелёнках, моющих средствах, дезинфекторах, дровах, медикаментах, вакцинах, корме для кошек и собак.

Номер карты для пожертвований: 4817 7600 2499 0461 (Сбербанк). Карта привязана к телефону: 8-911-362-31-25.