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Утратившую связь с родственниками великолучанку ищет полиция

ОМВД России по городу Великие Луки разыскивает Любовь Латышеву 1989 года рождения, которая утратила связь с родственниками. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы, с февраля она может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Лиц, располагающих значимой информацией о местонахождении Л. Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.

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