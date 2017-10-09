Псковские полицейские приняли участие в акции под эгидой Интерпола

18:31, 09 октября 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области совместно с органами здравоохранения приняло участие в проведении 10-го этапа международной операции «Пангея», направленной на выявление и предотвращение распространения фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий в розничной сети и Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Операция проводится ежегодно под эгидой Интерпола на территории стран, входящих в состав организации. В Псковской области в ней приняли участие сотрудники полиции, таможенных органов, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения.

В ходе операции стражи порядка проверяли места реализации лекарств, почтовые отделения, осуществляли мониторинг сети Интернет. В пунктах пропуска Псковской таможни был произведен контроль ввоза и вывоза лекарственных средств физическими лицами, в том числе с использованием грузового автотранспорта.

В период подготовки и проведения мероприятий сотрудники полиции зарегистрировали шесть преступлений, связанных с контрабандой и сбытом подконтрольных лекарственных препаратов, а также одно преступление по факту реализации фальсифицированных медизделий в рамках исполнения государственного контракта в сумме свыше 11 миллионов рублей.

Кроме того, сотрудники полиции выявили 12 сайтов и учетных записей в социальных сетях, предлагающих к продаже без рецептов наркотические и психотропные препараты, в том числе не зарегистрированные на территории Российской Федерации в качестве лекарственных средств. Информация об интернет-ресурсах, нарушающих действующее законодательство, направлена в Роскомнадзор для принятия решения о блокировке доступа к ним, а также в органы прокуратуры для обращения в суд о признании распространяемой информации запрещенной на территории страны.

Основными нарушениями в сфере административного законодательства были несоблюдение условий хранения лекарственных препаратов, нарушение требований, предъявляемых к порядку отпуска лекарственных средств, а также продажа товаров ненадлежащего качества и несоответствие данных о производителе препарата. По всем фактам составлены административные протоколы, материалы проверок находятся на рассмотрении в территориальных органах Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Фальсифицированные и контрафактные лекарственные препараты и медицинские изделия в обращении на территории Псковской области не выявлены.