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Общество

Интервью с внуками актера, сыгравшего в спектакле «Старик» в Псковском драмтеатре в 1962 году (ВИДЕО)

Режиссер нового спектакля «Старик» Анна Потапова взяла интервью у внуков актёра Виктора Лукина, исполнявшего роль Старика в спектакле 1962-го года, который шел в репертуаре Псковского драмтеатра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Михаил и Виктор Лукины рассказали о своем знаменитом деде, пьесе Горького, Владимире Ленине и его отношениях с автором и много другом.

Напомним, что первая премьера нового сезона, спектакль «Старик», состоится 21 и 22 октября на большой сцене Псковского театра драмы. Спустя 55 лет наш театр снова обращается к этой редкой и одной из самых загадочных пьес Максима Горького.

Билеты можно приобрести на сайте театра, а также в кассе и в гипермаркете «Империал».

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