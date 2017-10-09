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Общество

Новоизборские школьники узнали о безопасном маршруте

В Печорах учащиеся узнали о безопасном маршруте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Новоизборской средней общеобразовательной школе сотрудники ГИБДД провели «пятиминутку» по безопасности дорожного движения, направленную на популяризацию световозвращателей в школьной среде.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Полина Бабиева напомнила ребятам об основах безопасности на дороге. Речь шла, в частности, о дорожных знаках, значение которых обязательно должны знать юные пешеходы, о дорожной разметке, которая поможет учащимся безопасно перейти проезжую часть. Кроме того, с помощью подготовленных наглядных материалов автоинспектор рассказала младшим школьникам о сигналах светофора, а также о назначении разных светофорных объектов: одни для пешеходов, другие - для водителей транспортных средств.

С наступлением нового учебного года многие школьники начали самостоятельно добираться до своих учебных организаций, поэтому сотрудница Госавтоинспекции объяснила детям, как правильно построить свой собственный безопасный маршрут «дом-школа-дом».

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