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Общество

Второй этап конкурса «Народный участковый - 2017» стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый - 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На первом этапе конкурса выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. Второй этап, в ходе которого жители области выберут «Народного участкового» региона, пройдет с 7 по 16 октября.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на сайте областного УМВД.

«Народный участковый» области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.

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