7-летней девочке из Струг Красных собирают деньги на дорогостоящую операцию

16:17, 09 октября 2017, ПАИ

7-летней жительнице Струг Красных Елене Петмансон требуется операция на спинном мозге стоимостью более 54 тысяч долларов. Как сообщили Псковскому агентству информации члены инициативной группы, созданной для сбора средств на лечение девочки, она ей «поставили страшный диагноз – фиксированный спинной мозг» [патология, при которой спинной мозг теряет свою подвижность и оказывается «прикреплен» к позвоночному столбу - ПАИ]. «Девочка может потерять способность ходить, если ей срочно не сделать операцию. За такую операцию готовы взяться врачи израильской клиники. Но стоимость операции непомерно велика для молодой семьи – 54 673 доллара», - говорится в обращении инициативной группы.

Как отмечают представители группы, по всем вопросам можно обращаться к маме девочки, Регине, по телефону 89633365699. Или ее подруге Любови Осиповой по телефону 89215014072.

Также для помощи девочке уже создана группа в социальной сети «ВКонтакте». Там размещены копии медицинских документов и реквизиты для перечисления средств.