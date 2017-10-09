Телемост с главным режиссером театра имени Ленсовета состоится в Пскове 12 октября

16:22, 09 октября 2017, ПАИ

12 октября в 13:00 в конференц-зале администрации Псковской области пройдет пресс-конференция с главным режиссёром Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Юрием Бутусовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пресс-конференция пройдет по случаю приезда в Псков театра имени Ленсовета в рамках Федерального проекта «Большие гастроли». Мероприятие будет проходить в формате телемоста, который организует студия ТАСС Северо-Запад из Санкт-Петербурга.

Кроме того, по скайпу из Москвы к дискуссии присоединятся представители «Больших гастролей».