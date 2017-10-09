Тепло подано в большинство домов Пскова

16:59, 09 октября 2017, ПАИ

По состоянию на 9 октября тепло подано в большинство домов Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам главного инженера МП «Псковские тепловые сети» Петра Гречухи, в областном центре неподключенными остаются 22 дома. «Все эти дома имеют непосредственную форму управления. Согласно установленным правилам старшие домов обязаны были подать заявки в Псковские тепловые сети на подключение. Однако на сегодняшний момент этого не сделано не было», - пояснил он и подчеркнул, что как только заявки будут получены, тепло поступит в дома в тот же день.

Кроме того, как отмечают в МП «Псковские тепловые сети», начало отопительного сезона в этом году не было отмечено серьезными аварийными ситуациями. Все возникающие повреждения сетей ликвидировались в кратчайшие сроки и не сказывались на подключении домов к городской системе отопления.

В Управлении городского хозяйства администрации Пскова со ссылкой на Регионального оператора - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области (РОФКР) сообщили, что тепло не подано в пять жилых домов, где в настоящее время проводятся работы в соответствии с графиком капремонта. В четырех из них сегодня, 9 октября, начинается опрессовка внутридомового оборудования, пятый дом будут подключать к теплу по подъездам по мере окончания ремонтных работ.

Также сегодня будет подан природный газ на котельную на Шоссейном переулке, которая работает напрямую с газоснабжающей организацией и снабжает теплом четыре жилых дома по 12 квартир в каждом.

МП «Псковские тепловые сети» напоминает, что при возникновении проблемы по развоздушиванию батарей в квартирах необходимо обратиться в управляющую кампанию для принятия мер.