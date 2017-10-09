Выплатить долги по зарплате работникам АО «Завод Точлит» требует прокуратура

16:38, 09 октября 2017, ПАИ

Прокуратура города Пскова выявила нарушения прав работников АО «Завод Точлит» на своевременное получение заработной платы. Об этмо Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что работникам предприятия не выплачена заработная плата, компенсации (проценты) за задержку выплат при увольнении на общую сумму 389 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура города внесла в адрес исполнительного директора АО «Завод Точлит» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьёй 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику). Кроме того, прокуратура города направила мировому судье судебного участка № 42 Пскова 7 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы.