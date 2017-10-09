Выплатить долги по зарплате работникам АО «Завод Точлит» требует прокуратура
Прокуратура города Пскова выявила нарушения прав работников АО «Завод Точлит» на своевременное получение заработной платы. Об этмо Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено, что работникам предприятия не выплачена заработная плата, компенсации (проценты) за задержку выплат при увольнении на общую сумму 389 тысяч рублей.
В этой связи прокуратура города внесла в адрес исполнительного директора АО «Завод Точлит» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьёй 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику). Кроме того, прокуратура города направила мировому судье судебного участка № 42 Пскова 7 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы.