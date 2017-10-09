Петербуржского стоматолога осудили в Пскове за управление автомобилем в нетрезвом виде

16:35, 09 октября 2017, ПАИ

Прокуратура Псковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача-стоматолога из Санкт-Петербурга, которая во второй раз села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В суде установлено, что автомобиль, находящийся под управлением 40-летней петербурженки, остановили сотрудники ГИБДД на 25-м км автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье. Водитель была отстранена от управления транспортным средством в связи с нахождением в нетрезвом виде.

Ранее постановлением мирового судьи она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимой суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами на 2 года.