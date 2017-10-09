Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов готов к работе в осенне-зимний период

19:30, 09 октября 2017, ПАИ

Очередное заседание попечительского совета состоялось в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены попечительского совета под руководством первого заместителя главы города Сергея Гусева обсудили ряд вопросов, касающихся повседневной жизни этого социального учреждения.

Первым из них стало проведение культурно-просветительской работы среди проживающих. Заведующая библиотекой Надежда Бедрикова сообщила, что 235 записанных в библиотеку жителей дома-интерната могут пользоваться фондом в три тысячи книг разных жанров и авторов, а также подпиской на газеты и журналы. В библиотеке также проводятся соревнования по настольным играм, показывают фильмы, организуют встречи с волонтерами и представителями духовенства и даже в случае необходимости регистрируют браки, причем сотрудники творчески подходят к организации церемонии.

Кроме того, в доме-интернате регулярно проводятся концерты творческих коллективов не только города, но и Великолукского района, в сентябре в гости к проживающим приезжали артисты из псковской областной филармонии. Также проводились мероприятия и народные гуляния на свежем воздухе, организовывались выездные экскурсии, тематические вечера. Жители дома-интерната приняли участие в конкурсе рисунков, организованном благотворительным фондом «Старость в радость», и одна из проживающих, Мария Блинова, стала победительницей. Она была награждена фотоаппаратом, пуховым платком и экскурсией в Москву для посещения Третьяковской галереи.

О подготовке дома-интерната к работе в осенне-зимний период рассказал заместитель директора Михаил Стаховский. По его словам, все необходимые мероприятия проведены в полном объеме, соблюдены все требования, необходимые для предотвращения возгораний.

В завершение заседания вместе с директором дома-интерната Ольгой Скригаловской члены попечительского совета обсудили различные вопросы взаимодействия и планы совместной работы на будущее.