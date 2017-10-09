0
13:29
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
21:02
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
22:00
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
Еще новости
Происшествия

Усвятские пенсионеры стали жертвами школьника и судимого мужчины

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району МО МВД России «Невельский» задержали местного жителя, который подозревается в совершении грабежа в отношении пожилой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 7 октября в деревне Адамово Усвятского  района в один из частных домов зашел 40-летний безработный, судимый мужчина, чтобы одолжить денег у хозяйки 1927 года рождения, которая накануне получила пенсию. «Гость» зашел в комнату, увидел лежащие на столе деньги и решил их похитить. Он накинул старушке на голову подвернувшееся под руку покрывало, толкнул ее на пол, схватил со стола 24 тысячи рублей и скрылся.

Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Часть похищенных им денежных средств изъята. Возбуждено уголовное дело.

Еще одно преступление по «горячим следам» раскрыли полицейские в деревне Прудище Усвятского  района. Здесь в ночь на 7 октября из гаража была совершена кража скутера, принадлежащего мужчине 1937 года рождения. В этой краже подозревается 15-летний учащийся из поселка Усвяты. Похищенное транспортное средство обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
09 октября 2017
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
06 октября 2017
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 4
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1

Идет загрузка...