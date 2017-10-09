Усвятские пенсионеры стали жертвами школьника и судимого мужчины

16:51, 09 октября 2017, ПАИ

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району МО МВД России «Невельский» задержали местного жителя, который подозревается в совершении грабежа в отношении пожилой женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 7 октября в деревне Адамово Усвятского района в один из частных домов зашел 40-летний безработный, судимый мужчина, чтобы одолжить денег у хозяйки 1927 года рождения, которая накануне получила пенсию. «Гость» зашел в комнату, увидел лежащие на столе деньги и решил их похитить. Он накинул старушке на голову подвернувшееся под руку покрывало, толкнул ее на пол, схватил со стола 24 тысячи рублей и скрылся.

Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Часть похищенных им денежных средств изъята. Возбуждено уголовное дело.

Еще одно преступление по «горячим следам» раскрыли полицейские в деревне Прудище Усвятского района. Здесь в ночь на 7 октября из гаража была совершена кража скутера, принадлежащего мужчине 1937 года рождения. В этой краже подозревается 15-летний учащийся из поселка Усвяты. Похищенное транспортное средство обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.