Возможность поставки автобусов МАЗ в Псковскую область обсудил Александр Кузнецов с представителями завода

16:44, 09 октября 2017, ПАИ

9 октября состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова и представителей Минского автомобильного завода (МАЗ). Стороны обсудили перспективы поставок автотранспорта с целью обновления автопарка государственного предприятия области «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор отметил, что в рамках официального визита в Минск он по достоинству оценил продукцию местного автомобильного завода, и выразил готовность рассмотреть предложения партнеров. При этом он добавил, что Псковская область заинтересована не просто в поставке техники, но и в заключении с производителем «контракта жизненного цикла», а именно в полном сервисном обслуживании машин, их сопровождении и растянутом во времени финансировании. «Для нас важно, чтобы транспорт был надежен, максимально удобен и прослужил как можно дольше», — подчеркнул Александр Кузнецов.

В свою очередь генеральный директор ООО «МАЗ-РУС», официального дистрибьютора МАЗа в России, Вадим Казак сообщил, что завод активно развивает направление пассажирского автомобилестроения и с этой целью разработал линейку техники для городских и пригородных пассажирских перевозок. В одном кузове МАЗ реализовал сразу три версии: дизельную, газовую и электрическую. Кроме того, новые автобусы отличают доступность, безопасность, комфорт и современный дизайн, отметил он.

По окончании презентации Александр Кузнецов сказал, что Псковская область готова рассмотреть возможность закупки газовых автобусов, так как теперь регион имеет собственный комплекс по сжижению газа.

Кроме того, МАЗ как потенциальный поставщик электробусов мог бы стать участником пилотного проекта Псковской области и компании «Россети» по внедрению электротранспорта на внутренних региональных маршрутах. Вице-губернатор также отметил готовность участников переговоров к гибким подходам взаимодействия и предложил в течение двух недель разработать модель сотрудничества.