55 человек погибли на пожарах в Псковской области за 9 месяцев

18:13, 09 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 572 пожара, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 54 млн 810 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибли 55 человек, в том числе 2 ребёнка, 25 человек пенсионеров, 18 лиц без определенного рода деятельности, 6 рабочих и 4 инвалида. 53 гражданина получили травмы.

В городах и райцентрах области произошли 249 пожаров с материальным ущербом в размере 21 млн 493 тысяч рублей. Погибли 17 человек, из них 2 - в нетрезвом виде. Огнеборцы спасли 251 человека. На города и райцентры приходится 43,53% от общего количества пожаров в области, 39,21% общей суммы материального ущерба и 30,91% числа всех погибших на пожарах людей.

В сельской местности за текущий период зафиксированы 323 пожара, материальный ущерб от которых составил 33 млн 316 тысяч рублей. Погибли 38 человек, в том числе 6 - в нетрезвом виде. Спасено 93 человека. Доля пожаров в сельской местности составляет 56,47%, убыток - 69,79% от общей суммы, число погибших людей - 69,09%.

Основная доля пожаров (73,25%) и ущерба от них (58,84%) зарегистрированы в жилом секторе, где за указанный период произошли 419 пожаров с прямым материальным ущербом 32 млн 253 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погиб 51 человек или 92,73% от общего числа погибших.

Пожары уничтожили 280 строений, 17,4 тыс. кв. м. площадей, 50 единиц автотранспорта. Огнеборцам удалось спасти 344 человек, на 129 млн 389 тысяч рублей материальных ценностей, 624 строения, 45 единиц автотранспорта.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Печорском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском и Стругокрасненском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Дновском районе.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были неосторожное обращение с огнём – 96 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 133; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 109; поджоги – 64; нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 5; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 7.

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём, так погибли 28 человек. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 24 пожара, материальный ущерб от которых составил 1 млн 490 тысяч рублей.