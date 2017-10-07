Великолукские теннисисты стали лучшими на Спартакиаде учреждений специального профобразования

17:09, 09 октября 2017, ПАИ

Завершился очередной вид программы 8-й областной Спартакиады учреждений специального профессионального образования Псковской области по настольному теннису. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона, соревнования проходили в спортивном комплексе колледжа Псков ГУ, где хозяева соревновались с командами из Пскова и Великих Лук.

Победителем турнира в командном зачете стал Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К. С. Заслонова. На втором месте - теннисисты Псковского агротехнического колледжа, на третьем – Псковского кооперативного техникума. Спортсмены коллежда ПсковГУ оказались на четвертом месте.

Очередной вид программы - волейбол среди юношеских команд - пройдет 26 октября в спортивном комплексе Псковского агротехнического колледжа.