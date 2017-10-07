0
11:50
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
12:32
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
20:43
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
20:13
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
00:30
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
23:53
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
Еще новости
Спорт

Великолукские теннисисты стали лучшими на Спартакиаде учреждений специального профобразования

Завершился очередной вид программы 8-й областной Спартакиады учреждений специального профессионального образования Псковской области по настольному теннису. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона, соревнования проходили в спортивном комплексе колледжа Псков ГУ, где хозяева соревновались с командами из Пскова и Великих Лук.

Победителем турнира в командном зачете стал Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К. С. Заслонова. На втором месте - теннисисты Псковского агротехнического колледжа, на третьем – Псковского кооперативного техникума. Спортсмены коллежда ПсковГУ оказались на четвертом месте.

Очередной вид программы - волейбол среди юношеских команд - пройдет 26 октября в спортивном комплексе Псковского агротехнического колледжа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
07 октября 2017
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
05 октября 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису 1
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
02 октября 2017
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
02 октября 2017
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
02 октября 2017
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017» 2

Идет загрузка...