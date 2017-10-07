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Псковичи приняли участие в Чемпионате России по боксу в Грозном

Псковичи приняли участие в Чемпионате России по боксу среди мужчин, который прошёл в Грозном Чеченской Республики с 1 по 8 октября. В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов из различных регионов России, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Регион на соревнованиях представляли спортсмены из Пскова: Игорь Зуев (69 кг), Дмитрий Муратов (75 кг) и Великих Лук: Мухаммад Шехов (56 кг.), Сергей Егоров (+91 кг). По итогам выступления в соревнованиях Мухаммад Шехов занял 5 место (провел 3 боя и одержал 2 победы), Сергей Егоров - 9 место (провел 2 боя и одержал 1 победу), Игорь Зуев и Дмитрий Муратов заняли 17 место. Спортсмены тренируются под руководством Виктора Зенкова, Алексея Селиверстова, Вадима Голика, Владимира Ивасенко.

Также на Чемпионате России по боксу состоялся семинар для тренеров и специалистов в боксе на тему «Профилактика травм кулаков и кистей рук, профилактика и устранение травм лица». На семинаре присутствовали псковские тренеры Вадим Голик и Алексей Селиверстов.

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