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Общество

Усилить контроль за соблюдением правил перевозки сыпучих грузов поручено администрации Пскова

9 октября заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел рабочее совещание по вопросу соблюдения перевозчиками правил транспортировки сыпучих грузов. В нем приняли участие представители областной и городской администраций, управления ГИБДД России по Псковской области и регионального Управления государственного автодорожного надзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. 

По словам вице-губернатора, в связи со строительным «бумом» в Пскове количество песка и грязи на городских улицах увеличилось. «Жители видят грузовики, которые перевозят сыпучий груз с нарушением правил, без полога. Я каждый день езжу по городу и вижу эту ситуацию, и благодарен тем, кто в социальных сетях сообщает об этих фактах. Реакция на эти сигналы должна быть незамедлительной», — обозначил суть вопроса Александр Кузнецов.

В свою очередь заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева отметила, что все застройщики были проинформированы о правилах перевозки таких грузов в городской черте, но согласилась, что не все их соблюдают. В ближайшее время всем организациям, осуществляющим строительство на территории города, будет сделано дополнительное внушение, заверила она.

Кроме того, администрация города поручит застройщикам разработать проект производства работ, где будут предусмотрены места для мойки колес строительной техники, чтобы избежать заноса песка со стройплощадок на городские магистрали.

В ходе совещания Александр Кузнецов также дал поручение Светлане Исекеевой в течение недели подготовить план мероприятий по контролю за перевозкой сыпучих грузов в черте города, обратив внимание, что только визуальной проверки наличия тентов на грузовом транспорте недостаточно. Государственному комитету Псковской области по транспорту он поручил разработать регламент, согласно которому стройфирмы также будут нести ответственность за то, в каком виде к ним доставляются стройматериалы.

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