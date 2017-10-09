Спасший ребенка великолучанин выдвинут на «Народное признание»

17:44, 09 октября 2017, ПАИ

Сотрудник расположенной в Великих Луках исправительной колонии № 5 УФСИН России по Псковской области Сергей Курносов выдвинут на соискание «Народного признания» в номинации «Защита». Инициатором выдвижения стало руководство регионального управления ведомства.

Напомним, «Защита» - это номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций.

Ранее Псковское агентство информации сообщало, что Сергей Курносов оказал помощь ребенку, который получил серьезную травму на железнодорожных путях. Сергей работал на участке у своего дома, расположенного неподалеку от железнодорожных путей, когда внезапно со стороны железной дороги раздался детский плачь и крик: «Помогите!». Бросившись на помощь, мужчина обнаружил под железнодорожным составом мальчика, который пытался перейти через железнодорожные пути, подлезая под вагонами, сильно повредил ногу и застрял.

Состав в любую минуту мог начать движение, но Сергей Курносов вытащил ребенка из-под вагона, вызвал «Скорую» и позвонил родителям мальчика.

В пресс-службе псковского областного управления ФСИН отметили, что эта история стала достоянием общественности только благодаря коллегам Сергея. Сам он случившемся предпочел умолчать.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru . Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».