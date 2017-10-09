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Сбивший 15-летнюю девочку водитель разыскивается в Пскове

В Пскове устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 9 октября в 7:15 на улице Юбилейной у дома №51.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель неустановленного транспортного средства (предположительно - «Мицубиси Лансер» синего цвета с разбитым лобовым стеклом) сбил 15-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель скрылся. 

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт. 

Очевидцев ДТП и граждан, располагающих информацией о произошедшем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.

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