Сбивший 15-летнюю девочку водитель разыскивается в Пскове

21:28, 09 октября 2017, ПАИ

В Пскове устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 9 октября в 7:15 на улице Юбилейной у дома №51.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель неустановленного транспортного средства (предположительно - «Мицубиси Лансер» синего цвета с разбитым лобовым стеклом) сбил 15-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель скрылся.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Очевидцев ДТП и граждан, располагающих информацией о произошедшем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.