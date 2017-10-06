Семинар по внедрению стандарта развития конкуренции прошёл в Пскове

19:41, 09 октября 2017, ПАИ

Обучающий семинар-совещание по внедрению стандарта развития конкуренции на территории Псковской области состоялся 9 октября в администрации региона под председательством первого заместителя председателя Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирины Васильевой. В заседании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области и банковской сферы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Анализируя состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона, Ирина Васильева сделала акцент на взаимодействии с органами местного самоуправления региона. В муниципалитетах определены уполномоченные органы по внедрению стандарта развития конкуренции, утверждены «дорожные карты», проведены мониторинги конкурентной среды. Первый зампредседателя Госкомитета обратила внимание представителей органов местного самоуправления на качество анализа рынка товаров и услуг и системность проведения мероприятий «дорожной карты». В планах на будущее — формирование рейтинга муниципальных образований Псковской области в части деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Примерами из практики внедрения стандарта развития конкуренции на рынке агропромышленного комплекса поделилась руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец. Участникам семинара она посоветовала использовать данный опыт при анализе других приоритетных и социально-значимых рынков.

В завершение председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов совместно с представителями банковской сферы рассказал участникам совещания об использовании механизмов концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что по итогам прошлого года Псковская область поднялась на 29-е место в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции, улучшив показатели на 43 позиции. Рейтинг был составлен Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Он представляет собой независимую оценку качества выстроенной губернаторами регионов и их командами системы по содействию развитию конкуренции и качества проделанной работы в этой области. По словам Ирины Васильевой, положительный опыт Псковской области неоднократно озвучивался на семинарах Федеральной антимонопольной службы России и Аналитического центра при Правительстве РФ в Санкт-Петербурге, Новгороде и Тамбове.