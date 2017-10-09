Дома с печным отоплением проверили сотрудники МЧС в Дедовичском районе
9 октября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провел профилактический рейд в деревне Красные Горки Дедовичского района, в ходе которого осуществлён подворовой обход восьми домовладений с печным отоплением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда проинструктированы под роспись 12 человек, которые получили памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В рамках проведённого инструктажа до жителей доведена обстановка с пожарами на территории Дедовичского района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.
Жителям деревни дополнительно напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и разъяснили обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.