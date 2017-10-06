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Экономика

На «Евразийский вызов» приглашает псковичей комитет по экономическому развитию

23-24 ноября в Санкт-Петербурге состоится IV Международная конференция «Евразийский вызов», организатором которой выступает Правительство Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковскому агентству информаци в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, к участию в конференции приглашены политики и ведущие эксперты в области евразийской интеграции, представители власти, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, учреждений науки и культуры, общественных организаций государств-участников процесса евразийской интеграции. 

Главными темами форума станут роль ЕАЭС в глобальном мире XXI века, Шелковый путь, роль бизнеса в развитии интеграционных процессов ЕАЭС, взамодействие в сфере науки и инноваций, расширение культурных и научных связей на евразийском пространстве, туризм, стратегии устойчивого развития и переход к зеленой экономике. 

Ответственным за организацию и проведение конференции назначен Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (председатель комитета - Е. Григорьев, телефон: (812) 576-72-04, факс (812)576-76-33; kvs@gov.spb.ru).

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