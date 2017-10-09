Продлён срок формирования состава Общественного совета при Госкомитете Псковской области по экономическому развитию

20:18, 09 октября 2017, ПАИ

Общественная палата Псковской области продлила срок процедуры формирования состава Общественного совета при Государственном комитете региона по экономическому развитию и инвестиционной политике до 5 ноября включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Документы о выдвижении кандидатов в состав совета можно подать непосредственно в Общественную палату Псковской области по адресу: город Псков, улица Советская, дом 20, второй этаж или почтовым отправлением по адресу: 180001, город Псков, улица Некрасова, дом 23, а/я 30.