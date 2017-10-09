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Общество

Продлён срок формирования состава Общественного совета при Госкомитете Псковской области по экономическому развитию

Общественная палата Псковской области продлила срок процедуры формирования состава Общественного совета при Государственном комитете региона по экономическому развитию и инвестиционной политике до 5 ноября включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете.

Документы о выдвижении кандидатов в состав совета можно подать непосредственно в Общественную палату Псковской области по адресу: город Псков, улица Советская, дом 20, второй этаж или почтовым отправлением по адресу: 180001, город Псков, улица Некрасова, дом 23, а/я 30.

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