Искавший работу пскович перевёл более 26 тысяч рублей псевдоработодателю

20:04, 09 октября 2017, ПАИ

В Пскове неизвестный злоумышленник путем обмана завладел деньгами горожанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, на одном из сайтов в Интернете пскович заинтересовался предложением об устройстве на работу водителем. В ходе телефонного общения неизвестный «работодатель» сначала предложил мужчине встретиться на одной из городских улиц, а потом попросил перечислить на указанные им телефонные номера деньги, которые обещал при встрече вернуть. В результате пскович перевел ему свыше 26 тысяч рублей. Однако, после этого незнакомец перестал выходить на контакт.

В настоящее время со всеми обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову. По данному факту возбуждено уголовное дело.