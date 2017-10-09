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Общество

Опрос мнения о работе полиции стартовал в Псковской области

В период с 9 октября по 7 ноября УМВД России по Псковской области проведёт на территории ряда муниципальных образований опрос мнения населения о деятельности полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе проводимых мероприятий сотрудники полиции вместе с членами общественных советов при территориальных органах МВД России проведут интервьюирование граждан по месту жительства. Стражам порядка предстоит выяснить уровень доверия жителей области к органам внутенних дел и получить объективную оценку своей деятельности.

В этом году мониторинг общественного мнения пройдет в городе Пскове, Великих Луках, Великолукском, Гдовском, Дновском и Опочецком районах. УМВД России по Псковской области просит граждан оказать содействие в проведении опроса.

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