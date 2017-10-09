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Общество

Обсуждение результатов правоприменительной практики устроит псковский Роспотребнадзор

В рамках проведения единого «Дня открытых дверей для предпринимателей» 12 октября с 10:00 в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за 3-й квартал 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

В ходе проведения акции в ведомстве и его территориальных отделах будет организовано консультирование предпринимателей специалистами по вопросам санитарного и эпидемиологического надзора, а также защиты прав потребителей.

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