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Общество

Более 4 тысяч псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

За прошедшую неделю количество заболевших ОРВИ в Псковской области составило 4 тыс. 297 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в Пскове заболели ОРВИ 2 тыс. 85 человек. Заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла относительно предыдущей недели на 15,8%, превышение эпидемического порога составляет 5,7%. В Пскове больных стало больше на 26,3%, эпидпорог превышен на 1,5%. Случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрирован 71 случай ОКИ, в том числе 27 - в Пскове. 

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты за неделю выполнили 33 лабораторных (микробиологических) исследования воды, 3 пробы оказались не соответствующими требованиям. Также специалисты проверили 235 смывов (все соответствуют требованиям) и 17 пищевых продуктов (1 не соответствует требованиям). 

Сотрудники Управления составили 21 протокол об административных правонарушениях. Выдано 9 предписаний об устранении нарушений, 7 представлений.

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