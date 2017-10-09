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Общество

В Западном военном округе началась контрольная проверка за 2017 год

9 октября в войсках Западного военного округа начался первый этап контрольной проверки за 2017 учебный год. Её пройдут практически все соединения и воинские части округа за исключением тех, которые были оценены по итогам совместного стратегического учения «Запад-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ

В управлениях округа, объединений и соединений были сформированы до 30 специальных комиссий под руководством командующих, их заместителей, начальников штабов, которые в течение недели проверят состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения, морально-психологический климат в ряде воинских частей и отдельных подразделений. 

Непосредственно под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Андрея Картаполова будет проверены мотострелковый и артиллерийский подразделения, дислоцированные в Белгородской и Воронежской областях. 

В ходе занятий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной и физической подготовке.

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