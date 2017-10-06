Нидерландские цикламены сожжены на границе в Себежском районе

22:51, 09 октября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Карантинные вредные организмы были обнаружены в растениях цикламена, выращенных в Королевстве Нидерланды. Наличие опасного карантинного для Евразийского экономического союза вредителя подтверждено в ходе лабораторных исследований отобранных образцов в подведомственном Россельхознадзору ФБГУ «Тверская МВЛ».

Подкарантинная продукция в количестве 4 штук изъята и уничтожена методом сжигания