Контроль за микроклиматом на рабочих местах усилит в Псковской области Роспотребнадзор

23:00, 09 октября 2017, ПАИ

С наступлением холодного периода года Управление Роспотребнадзора по Псковской области усилит надзор за микроклиматом на рабочих местах на предприятиях и в организациях при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Холодный период года – это время года, характеризующееся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10° С и ниже. Каждый работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортные и безопасные условия труда, отметили в Роспотребнадзоре. Одним из критериев, по которому определяется «пригодность» рабочего места для постоянного пребывания сотрудников, является микроклимат. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений обязывают работодателя поддерживать на рабочем месте здоровую, благоприятную для организма человека обстановку.

Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются температура воздуха; температура поверхностей; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха; интенсивность теплового облучения. Параметры микроклимата оказывают существенное влияние на производительность труда и на травматизм. Недостаточная влажность приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек, их пересыханию и эрозии, загрязнению болезнетворными микробами. При низкой температуре, значительной скорости и влажности воздуха возникает переохлаждение организма (гипотермия). Вследствие воздействия низких температур могут возникнуть холодовые травмы.

При привлечении сотрудников к выполнению трудовых обязанностей в зимний период или иное холодное время на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть использованы защитные мероприятия, направленные на нормализацию теплового состояния организма работающего (спецодежда, средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха с нормируемыми показателями микроклимата, регламентация времени непрерывного пребывания в неблагоприятном микроклимате).

Требования к параметрам микроклимата являются обязательными для всех предприятий и организаций с учетом характеристики трудового процесса, тяжести выполняемой работы, времени пребывания на рабочем месте и периодов года, а также методов измерения и оценки этих показателей на действующих предприятиях.