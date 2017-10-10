Сценки мошенничеств показали студенты псковским пенсионерам

12:07, 10 октября 2017, ПАИ

9 октября в музее ветеранов студенты юридического факультета ПсковГУ показали бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей театрализованные сценки, связанные с мошенничеством в отношении пожилых людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

«Идея родилась в региональном отделении Ассоциации юристов России, - рассказал организатор встречи, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов. - Наши юристы являются постоянными участниками программы помощи пожилым людям «Активное поколение», оказывают им бесплатную юридическую помощь. А в этом году они стали победителями смотра благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с проектом профилактики мошеннических действий в отношении пожилых людей. Именно они чаще всего попадают в сети мошенников».

Напомним, к пенсионерам часто обращаются с предложениями о лже-помощи махинаторы, выступающие от лица служб социальной помощи, банковской сферы, торговли, здравоохранения или правоохранительных органов. Мошенники прибегают к методам психологического воздействия, умеют входить в доверие с помощью владения искусством общения, а иногда и гипноза.

В ходе встречи ветераны вспомнили случаи из своей жизни. Так, у кого-то по телефону дознавались о здоровье, чтобы вскоре принести лечебные средства именно от его болезней; кому-то звонили с предложением вызволить из беды внука, который в это время спал; кто-то приглашал случайных агентов домой, после чего мог лишиться имущества.

Студенты рассказали, как в таких случаях защитить себя и своих близких, что предпринять после случившихся неприятностей.

«Еще шире стал круг добровольных помощников нашего проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области», - подытожил Семён Никонов.

Отметим, встреча прошла в рамках программы «Место встречи: диалог», которую осуществляет CAF России при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее».