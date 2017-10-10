Число атак на банкоматы увеличилось в России

08:21, 11 октября 2017, ПАИ

Количество нападений на банкоматы в России в текущем году может вырасти до 5 тысяч, сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию «Информзащита», которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

По данным компании, в 2016 году мошенники совершили 4 тысячи атак на банкоматы на территории России. По оценкам экспертов, ущерб банков от незаконных действий составил от 2,5 до 7 млрд рублей. По прогнозам на текущий год, этот ущерб может увеличиться до 3-10 млрд.

В «Информзащите» отметили, что одной из причин повышенного интереса злоумышленников к АТМ является планомерное снижение расходов банков на их охрану. За первое полугодие текущего года банки сократили эту статью затрат на 9%, а в первом полугодии прошлого года — на 8,6%.