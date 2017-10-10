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Общество

Менее 4% молочных продуктов в России являются фальсификатом

Роспотребнадзор по результатам проверки молока и молочной продукции за девять месяцев 2017 года выявил случаи фальсификации в 3,9% проб, сообщается на сайте ведомства.

«За 9 месяцев 2017 года по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, дополнительно исследовано более 38 тысяч проб молока и молочной продукции, из них не соответствуют нормативным требованиям 6,6 % проб (2016 - 7,8 %, 2015 - 6,4 %, 2014 - 6,1 %), а по показателям фальсификации - 3,9 % (2016 - 4,3 %)», - говорится в сообщении.

Всего службой было исследовано более 236 тысяч проб продукции. Доля продукции, не отвечающей требованиям по содержанию химических контаминантов, составила около 0,03% (0,07% в 2016 году). По микробиологическим показателям службой также наблюдается снижение числа проб, не отвечающих нормативным требованиям, с 5,7% в 2011 году до 4,5% в 2017 году.

По результатам проверок Роспотребнадзора с реализации снято более 106 тонн некачественных молока и молочных продуктов. В ведомстве также сообщили, что в рамках борьбы с фальсификатом, в 2017 году недобросовестные производители были оштрафованы на общую сумму более 65 млн рублей.

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