В Псковской области расширили перечень требования к получающим субсидии спортивным федерациям

10:55, 10 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 10 октября, на заседании администрации Псковской области были внесены поправки в положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета областным спортивным федерациям.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ходе доклада по данному вопросу председатель госкомитета региона по физической культуре и спорта Иван Штылин пояснил, что поправки уточняют цель получения субсидии и расширяют перечень требований к получающим финансовую поддержку аккредитованным спортивным федерациям региона. В частности, теперь у спортфедераций, которые хотят получать субсидии, должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом, а также не нахождение получателя субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Кроме того, расширен перечень документов, подтверждающих исполнение получателем субсидии требований, перечисленных ранее.

Также, комитетом уточнен порядок заключения соглашения с получателем субсидии, требования к соглашению, основания для отказа в получении субсидии, а также контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.

В частности, Иван Штылин отметил, что новые правила не заставят председателей федераций бегать за справками в налоговую инспекцию и другие органы. Вместо этого они должны будут заполнить разработанную комитетом справку, после чего ответственность за достоверность указанных ими сведений ляжет на самих председателей спортфедераций.

Администрация региона утвердила данные поправки. Они вступят в силу с 1 января 2018 года.