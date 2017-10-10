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Общество

Более пяти тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанки

В Великих Луках возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, местная жительница разместила на одном из сайтов в Интернете  объявление о сдаче комнаты внаем. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина  и заявил, что готов снять это жилье  с предоплатой. Для этого  он под разными предлогами  сумел выяснить у  женщины  реквизиты ее банковской карты. А после этого с карты было снято более пяти тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другой житель Великих Лук еще в апреле текущего года заказал через один из сайтов в сети мобильный телефон и заплатил за него свыше 12 тысяч рублей. Однако, телефон великолучанин до сих пор так и не получил.

В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки выясняют  все обстоятельства  произошедшего.

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