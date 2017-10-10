Более пяти тысяч рублей снял мошенник с карты великолучанки

11:36, 10 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, местная жительница разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о сдаче комнаты внаем. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что готов снять это жилье с предоплатой. Для этого он под разными предлогами сумел выяснить у женщины реквизиты ее банковской карты. А после этого с карты было снято более пяти тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другой житель Великих Лук еще в апреле текущего года заказал через один из сайтов в сети мобильный телефон и заплатил за него свыше 12 тысяч рублей. Однако, телефон великолучанин до сих пор так и не получил.

В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего.