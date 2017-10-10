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Общество

Андрей Турчак призвал псковских чиновников «подтянуть физическую форму»

Губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал региональных чиновников «подтянуть физическую форму». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания администрации Псковской области, которое проходит сегодня, 10 октября.

Глава региона спросил у председателя областного спорткомитета Ивана Штылина, кто из руководителей органов власти личным примером показал отношение к спорту, приняв участие в состоявшемся в минувшие выходные в регионе фестивале ГТО. В ответ Штылин был вынужден признать, что только он сам.

Андрей Турчак заявил, что руководители должны участвовать в таких мероприятиях. «Надо подтянуть физическую форму», - подчеркнул он. «Лично буду зачёты принимать! Армен [Мнацаканян, руководитель регионального управления соцзащиты - ПАИ], ты понял меня?», - добавил губернатор.

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