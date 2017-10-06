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Политика

Изменения в порядок внутреннего финансового контроля и аудита внесли в администрации Псковской области

Сегодня, 10 октября, на заседании администрации Псковской области под руководством губернатора Андрея Турчака приняли изменения в постановление, регламентирующее порядок осуществления внутреннего финансового контроля и аудита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказала заместитель губернатора — начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова, необходимость внесения изменений обусловлена практикой реализации документа и рекомендаций Счетной палаты и прокуратуры Псковской области.

Согласно вносимым изменениям, отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет годовой, а не ежеквартальной, как раньше. Уточняется также срок проведения аудиторской проверки — теперь он составляется не более 45 календарных дней и может продлеваться на срок не более 20 дней.

По словам Татьяны Бариновой, главный администратор бюджетных средств устанавливает порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой отчетности о результатах внутреннего финансового аудита на основе данных журналов внутреннего финансового контроля.

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