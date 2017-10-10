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Общество

На празднике «Маленький чемпион» в Пскове назовут лучшую команду поддержки

29 октября на празднике «Маленький чемпион» в Пскове назовут лучшую команду поддержки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».

«У каждого спортсмена, пусть и самого маленького, есть своя группа поддержки. Они стараются вселить в своего любимчика командный дух, чтобы тот знал. Что за его спиной всегда есть те, кто поддержит в любом случае: успокоит после поражения или разделить радость победы. Конечно, забеги в «Маленьком чемпионе», который псковская «Комсомолка» проводит дважды в год, не так драматичны, но болельщики искренне переживают за кроху, вышедшего на дорожку. Обычно это родители, братья, сёстры, бабушки дедушки стремятся подчеркнуть, за какого именно гонщика они болеют, и готовят похожие костюмы. Каждый год появляются новые и новые идеи. Мы уже видели команду «морковок», семьи десантников, котиков и другие креативные идеи», - рассказали в газете.

Участником могут стать члены семьи и их друзья, одетые в едином стиле. Приветствуется наличие гимна, стихов и флагов. Участникам обязательно нужно будет зарегистрироваться у организаторов. Положение читайте здесь.

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