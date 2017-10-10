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Общество

Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов России для осенних путешествий

Печоры вошли в топ-5 малых туристических городов России для осенних путешествий, сообщает Tvil.ru. Рейтинг составлен по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в городах с населением до 50 тысяч человек с 1 сентября по 31 октября 2017 года.

В топ-10 малых городов России, популярных у туристов для осенних поездок, входят Суздаль (Владимирская область), Ростов Великий (Ярославская область), Можайск (Московская область), Зеленоградск (Калининградская область), Печоры (Псковская область), Осташков (Селигер, Тверская область), Приозерск (Ленинградская область), Кириллов (Вологодская область), Кондопога (Карелия) и Таруса (Калужская область). 

По данным Tvil.ru, туристы останавливаются в Печорах в среднем на 1,5 ночи и тратят на жилье 1,3 тысячи рублей в сутки на человека.

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