Директор национального центра онкологии: Псковичи должны гордиться своим онкоцентром

11:37, 10 октября 2017, ПАИ

Псковичи должны гордиться открывшимся в городе онкоцентром, заявил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, председатель Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа, д.м.н., профессор Алексей Беляев. Об этом с брифинга 10 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Таких центров в России единицы. Это касается и оборудования, и площадей», - подчеркнул врач.

Алексей Беляев, что возглавляемый им центр традицонно является куратором лечебных учреждений Северо-Западного федерального округа, специалисты центра активно работают и с коллегами из Псковской области. «В Пскове встречались с потоками онкобольных, вчера — с пациентами. Проблемы те же что и в других регионах, но есть некоторые особенности», - добавил Алексей Беляев и отметил, что цель его приезда - помощь в решении существующих вопросов.

Специалист отметил кадровую проблему, но при этом подчеркнул, что видит в псковском онкоцентре большие перспективы. «Там большой потенциал, опыт и желание людей работать», - подытожил он.