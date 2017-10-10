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Общество

Главный онколог СЗФО: Нужно наладить взаимодействие Псковской областной больницы и онкоцентра

«Часть помощи онкобольным осуществляется в областной больнице, часть — в онкоцентре. Нужно наладить их взаимодействие, оно должно быть очень четким», - заявил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, председатель Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа, д.м.н., профессор Алексей Беляев. Об этом с брифинга 10 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Беляева, Псковской области необходимо включиться в работу по решению проблем реабилитации онкобольных, которой также занимается Центр. Отвечая на вопрос о тарифах на реабилитацию, Алексей Беляев отметил, что такая тема уже запущена и ею нужно заниматься комплексно, так как одними силами онкологической службы ее не решить.

Кроме того, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа заявил, что необходимо бросить все силы на борьбу с курением, так как это один из главных факторов риска. «Также среди факторов риска онкозаболеваний — ожирение, инфекции. Эти проблемы должны решаться на уровне государства. Главный фактор риска — это возраст. В России большая проблема с курением, у мужчин старше 50 лет резко повышается риск заболеть», - заключил Алексей Беляев.

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