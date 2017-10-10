Алексей Беляев: В Псковской области нет специфических факторов, влияющих на количество онкобольных

11:59, 10 октября 2017, ПАИ

В Псковской области нет специфических факторов, влияющих на количество онкобольных, подчеркнул директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, председатель Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа, д.м.н., профессор Алексей Беляев. Об этом с брифинга 10 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам специалиста, неправильно проводить параллели между высокой уровнью заболеваемости и какими-либо специфическими факторами в регионе. Он отметил, что ориентироваться необходимо на смертность от онкозаболеваний. «В Псковской области заболеваемость высокая, но это нельзя оценивать отрицательно, ведь играет роль еще и выявляемость. Нельзя по схоластическим цифрам судить о степени организации онкологической службы. А на заболеваемость, как и в других регионах, влияет курение, в том числе пассивное, и алкоголь», - отметил Алексей Беляев. Его коллега добавил, что вейпы также повышают риск заболевания раком.

Алексей Беляев добавил, что «каждый хотел бы дожить до своего рака в глубокой старости». «У нас налажен скрининг и ранняя диагностика, если диагноз будет поставлен раньше, то лечение будет более успешным. Если ставить диагноз на 1-2 стадии, то смертность мужчин от онкозаболеваний уменьшится раза в два, а возраст жизни увеличится», - отметил профессор и подчеркнул важность прохождения медосмотров.

Врач из псковского онкоцентра добавила, что около 30% больных онкологией женщин в Псковской области имеют рак молочной железы,у мужчин на первом месте — рак легкого. Также у обоих полов распространен рак кожи, рак прямой и толстой кишки.