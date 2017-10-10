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Общество

До 1 декабря в Псковской области утвердят новую методику расчета предельной стоимости капремонта домов

До 1 декабря в Псковской области должна быть разработана и утверждена новая методика расчета предельной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, такое поручение дал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Документ должен быть разработан в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и учитывать типологию многоквартирных домов в регионе, в том числе отдельную типологию МКД, являющихся объектами культурного наследия.

Однако в связи со срочной необходимостью объявления конкурсных процедур для выполнения плана капитального ремонта участники заседания рассмотрели вопрос о внесении изменений в действующее постановление администрации области о предельной стоимости работ по капремонту многоквартирных домов. В документ включили новые позиции, устанавливающие предельную стоимость капремонта конструктивных элементов (фасада, крыши, фундамента, подвальных помещений) домов, относящихся к объектам культурного наследия.

Как пояснил председатель Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, дополнения внесены на основе разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт таких объектов. Сметные расчеты показали существенное превышение стоимости работ по сравнению с аналогичными работами на других домах. В соответствии с планом на 2016 год необходимо отремонтировать 21 многоквартирный дом, попадающий под категорию «объекты культурного наследия». Из них 14 домов находятся в Пскове, шесть — в Опочке и один дом — в Порхове.

Андрей Агапов добавил, что документ прошел правовую экспертизу в прокуратуре Псковской области и получил необходимые согласования в Государственном комитете по охране объектов культурного наследия. Кроме того, все проекты пройдут государственную экспертизу

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