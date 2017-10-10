Урок безопасности провели сотрудники ГАИ в великолукской школе № 13
Вопросы дорожной безопасности в интерактивной форме рассмотрели сотрудники Госавтоинспекции города Великие Луки с юными пешеходами из средней общеобразовательной школы № 13. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.
В ходе урока безопасности школьникам совместно с автоинспектором было предложено пройти несколько станций по Правилам дорожного движения и рассмотреть различные дорожные ситуации, которые могут ожидать их каждый день. Ребята с поставленными задачами справились отлично, отметили в УМВД.
В завершение встречи, чтобы закрепить полученные знания, учащимся продемонстрировали обучающий фильм. Они получили также подарки и световозвращающие элементы.