Урок безопасности провели сотрудники ГАИ в великолукской школе № 13

14:42, 10 октября 2017, ПАИ

Вопросы дорожной безопасности в интерактивной форме рассмотрели сотрудники Госавтоинспекции города Великие Луки с юными пешеходами из средней общеобразовательной школы № 13. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

В ходе урока безопасности школьникам совместно с автоинспектором было предложено пройти несколько станций по Правилам дорожного движения и рассмотреть различные дорожные ситуации, которые могут ожидать их каждый день. Ребята с поставленными задачами справились отлично, отметили в УМВД.

В завершение встречи, чтобы закрепить полученные знания, учащимся продемонстрировали обучающий фильм. Они получили также подарки и световозвращающие элементы.