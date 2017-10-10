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Общество

Стала известна самая высокооплачиваемая должность в Псковской области в октябре

Самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области в начале октября – «Руководитель отдела продаж» с зарплатой от 100 000 до 120 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад.

По словам специалистов, количество вакансий в Псковской области сократилось на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года. Вход резюме год к году, напротив, увеличился на 8%. Для сравнения: прирост резюме в сентябре 2016 года к аналогичному месяцу 2015-го составил 13%, вакансий – снизился на 1%.

Большую часть рынка вакансий в Псковской области – почти треть от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера «Продажи», второе место по популярности у работодателей в этом месяце заняла профобласть «Рабочий персонал» - 17% от всех предложений в регионе. Чуть меньше доля у сфер «Начало карьеры, студенты» (13%) и «Производство» (15%). Пятерку лидеров по количеству вакансий замыкает банковский сектор (12%), который ранее стабильно занимал вторую позицию по популярности.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в сентябре 2017 года в Псковской области вырос по сравнению с августовским показателем и составил 32 тыс. рублей.

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