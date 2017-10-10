Пскович помог найти водителя, сбившего девушку на Юбилейной

12:34, 10 октября 2017, ПАИ

В Пскове благодаря содействию граждан установлен водитель, подозреваемый в совершении наезда на пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, 9 октября в 7:15 на улице Юбилейной у дома № 51 водитель неустановленного транспортного средства сбил 15-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

После появления этого сообщения пресс-службы УМВД России по Псковской области и в средствах массовой информации региона в ГИБДД обратился очевидец данного происшествия. Благодаря его помощи водитель транспортного средства был установлен. Ведется проверка.

В связи с этим полиция выражает благодарность всем гражданам, в том числе журналистам, которые не оставили без внимания сложившуюся ситуацию.