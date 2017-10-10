0
09:45
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
09:12
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
13:29
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
21:02
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
22:00
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
Еще новости
Происшествия

Пскович помог найти водителя, сбившего девушку на Юбилейной

В Пскове благодаря содействию граждан установлен водитель, подозреваемый в совершении наезда на пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, 9 октября в 7:15 на улице Юбилейной у дома № 51 водитель неустановленного транспортного средства сбил 15-летнюю девушку,  переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

После появления этого сообщения пресс-службы УМВД России по Псковской области и в средствах массовой информации региона в ГИБДД обратился  очевидец данного происшествия. Благодаря его помощи водитель транспортного средства был установлен. Ведется проверка.

В связи с этим полиция выражает благодарность всем гражданам, в том числе журналистам, которые не оставили без внимания сложившуюся ситуацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
10 октября 2017
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
10 октября 2017
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
09 октября 2017
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
06 октября 2017
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2

Идет загрузка...