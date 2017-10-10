Небольшие дожди пройдут в Псковской области 11 октября
11 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +2…+7 градусов, днем - +5…+10.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме