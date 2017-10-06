Активисты ОНФ рассказали студентам Псковского госуниверситета о проектах Народного фронта

13:26, 10 октября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области и команда «Молодежки ОНФ» провели встречу со студентами Псковского государственного университета. Встреча состоялась в центре студенческих инициатив, в ней приняли участие более 50 студентов. Общественники рассказали молодым людям о проектах Народного фронта «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «За честные закупки» и «Равные возможности – детям», о работе Центра мониторинга благоустройства городской среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Активисты Народного фронта в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» уже добились ликвидации половины из отмеченных на интерактивной карте несанкционированных свалок в регионе. По «убитым» дорогам в настоящее время мы составили рейтинг, работаем по гарантийным участкам, также следим за качеством проведения планового ремонта. Контролируем благоустройство дворов и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», выявляем необоснованные госзакупки, проводим мониторинги по доступной среде и качеству оказания госуслуг. Наша задача – не критиковать, а выявить проблему и заставить чиновников исправлять свои ошибки», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

В ходе встречи студенты задавали вопросы о том, как работают проекты ОНФ, каким образом можно принять в них участие. Основной темой встречи стали возможности для молодежи в рамках направления «Молодежка ОНФ».

«Целью работы «Молодежки ОНФ» является объединение молодежи для реализации своих идей вне зависимости от политической, социальной или культурной принадлежности. Это точка сборки инициатив, проектов и любых начинаний молодежи, которая не ждет помощи со стороны, а готова делать добрые дела здесь и сейчас. Новая платформа позволит максимальному числу молодых людей найти возможность для самореализации. Мы призываем также присоединяться и участвовать в совместной с Народным фронтом работе – мониторингах, рейдах, круглых столах. Также мы предоставляем площадку для обсуждения и продвижения молодежных идей и инициатив. Это могут быть темы созидания, взаимопомощи, бережного отношения к окружающему миру, социально значимые инициативы, проекты различной направленности, с которыми можно решать актуальные задачи региона», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

Общественники рассказали студентам о том, что в настоящий момент во всех регионах страны проходит конкурс «Не жди перемен! Твори перемены!», в рамках которого молодые участники показывают, как они своими силами меняют мир к лучшему, и призвали студентов Псковского государственного университета присоединиться к нему. «Молодежка ОНФ» сформирует новый вектор развития, а также придаст проектам ОНФ дополнительные силы», – подытожил Турчин.

Также «Молодежка ОНФ» запускает новый конкурс «Образ будущего страны», состоящий из двух номинаций: «Эссе» и «Креатив». В конкурсе может принять участие любой гражданин России в возрасте до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо отправить свою работу – стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи – в адрес «Молодежки ОНФ» до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса.